Хороший сон может стать вечным

Длительный прием мелатонина связан с повышенным риском сердечной недостаточности и смерти — такой вывод сделали ученые из США, проанализировав медкарты более 65 тыс. человек с диагностированной бессонницей. Российские эксперты считают, что делать подобные выводы преждевременно, но бесконтрольный прием снотворных действительно может нанести вред. При этом в России мелатонин все популярнее: в 2025 году граждане потратили на такие препараты почти 4,5 млрд руб.

Ученые из Университета штата Нью-Йорк (SUNY) изучили, как на сердечно-сосудистую систему влияет прием синтетических аналогов мелатонина. Исследователи использовали данные взрослых пациентов с диагностированной бессонницей из глобальной сети TriNetX (предоставляет специалистам здравоохранения доступ к обезличенным клиническим данным из электронных медицинских карт по всему миру). Они отобрали почти 65,5 тыс. пациентов, которые неоднократно получали от врачей назначение принимать мелатонин и делали это не менее года. Затем ученые нашли на платформе такое же число страдающих от бессонницы людей, которые не принимали подобных препаратов. При этом пациенты из обеих групп совпадали более чем по 40 пунктам анкеты о состоянии здоровья.

Мелатонин — это гормон, вырабатываемый шишковидной железой в мозге, который регулирует циркадные ритмы (цикл сна и бодрствования). Помимо природного мелатонина существует мелатонин синтетический, который производится и доступен в качестве снотворного средства.

Затем ученые проверили, что происходило с этими людьми в течение пяти лет после жалоб на бессонницу. Диагноз «сердечная недостаточность» получили 4,6% пациентов в группе принимавших препарат — и 2,7% из тех, кто его не принимал. Были госпитализированы из-за проблем с сердцем 19% пациентов в группе принимающих и 6,6% в контрольной группе. Наконец, смерть «от любой причины» наступила у 7,8% пациентов первой группы и 4,3% из второй. Авторы исследования подчеркивают: их работа не доказывает, что мелатонин напрямую вызывает сердечную недостаточность или смерть. Но результаты позволяют говорить о статистической связи, уверены ученые.

Опрошенные “Ъ” российские эксперты скептически отнеслись к методологии исследования. Завотделением медицины сна Первого медицинского университета им. И. М. Сеченова Михаил Полуэктов считает выборку нерепрезентативной. Он предполагает, что в первую группу попали люди с более высоким уровнем психических нарушений или соматических заболеваний, учесть которые невозможно при подобном способе отбора контрольной группы.

Терапевт, кардиолог Альбина Нургазизова отмечает, что такие работы не учитывают важные факторы: образ жизни, уровень физической активности, стресс, качество сна, дозу препарата и длительность приема.

Она обращает внимание, что за рубежом мелатонин часто продается как БАД, а не лекарство, поэтому дозировка и состав препарата могут сильно различаться. Руководитель клиники внутренних болезней Европейского медицинского центра Светлана Каневская указывает: «Люди, принимающие мелатонин в течение 12 месяцев и дольше, по определению имели инсомнию, возможно, тяжелую или длительную, с сопутствующими нарушениями сна, стрессом, депрессией, тревогой, приемом других снотворных. И все эти факторы сами по себе увеличивают риск сердечной недостаточности и смерти».

Однако собеседники “Ъ” согласны, что мелатонин нельзя считать абсолютно безопасным «особенно при бесконтрольном и длительном применении». Бесконтрольный прием препаратов мелатонина потенциально увеличивает риски подавления репродуктивной системы и развития аутоиммунных реакций, предупреждает Михаил Полуэктов.

Тем не менее россиян это не останавливает: по данным аналитической компании RNC Pharma, в России растет популярность таких препаратов.

За 9 месяцев 2025 года было продано 7,44 млн упаковок мелатонина как в чистом виде, так и в комбинации с другими компонентами. Россияне потратили на них 4,45 млрд руб.

Натуральный объем продаж относительно аналогичного периода 2024 года вырос на 24%, рублевый — на 36%. Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов отмечает, что этому поспособствовал введенный в конце 2024 года запрет продаж БАД, содержащих мелатонин: «Потребители, которые ранее приобретали такую продукцию в формате пищевых добавок, переключаются на лекарственные препараты». Однако и в 2024 году натуральные продажи препаратов мелатонина выросли на 12% по сравнению с 2023 годом, а в 2023 году — на 20% относительно 2022 года.

Человеческий организм истощает свои ресурсы по выработке мелатонина на фоне высокого уровня стресса, недостатка сна и смещения активности на ночные часы, говорит основатель и научный руководитель сети Grand Clinic Ольга Шуппо — поэтому многие россияне самостоятельно принимают мелатонин, чтобы уснуть. Но любая заместительная терапия будет блокировать собственные биохимические реакции, предупреждает врач — в данном случае пострадает система естественной выработки мелатонина. По ее словам, в случае проблем со сном нужно стремиться к налаживанию режима, а если это не получается — обратиться к врачу и принимать любые препараты под его контролем.

Наталья Костарнова