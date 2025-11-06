В трех регионах России пресекли незаконный оборот сигарет

В Калужской области пресечено производство сигарет без уплаты акциза в госбюджет. Случаи незаконного производства табачных изделий также выявили в Воронежской и Тверской областях. Об этом сообщили пресс-служба СКР и Центр общественных связей ФСБ.

Руководителям предприятия в Калужской области предъявлено обвинение по статьям о хранении табачной продукции без маркировки в особо крупном размере и покушении на сбыт поддельных акцизных марок. По версии следствия, в 2024 году обвиняемые хранили на складах 5 млн пачек сигарет с поддельными акцизными марками.

По месту жительства и работы фигурантов проведены обыски. Следователи изъяли табачную продукцию, а также не менее 500 тыс. поддельных акцизных марок и документацию предприятия. МВД России по Воронежской области возбудило уголовное дело о производстве, приобретении, хранении, перевозке или сбыте товаров и табачной продукции без маркировки. СКР по Тверской области — по такой же статье, а также по статье об организации преступного сообщества.

Из незаконного оборота изъяты три линии технологического оборудования для производства сигарет и одна упаковочная линия, а также готовые табачные изделия на сумму более 560 млн руб. Всего с начала года сотрудники ФСБ изъяли более 10 млн пачек табачной продукции на сумму около 3 млрд руб. и шесть единиц оборудования. Осуждено 43 фигуранта, еще в отношении 117 уголовные дела расследуются, следует из пресс-релиза ФСБ.