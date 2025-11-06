На Ставрополье мобильные бригады системно повышают доступность медпомощи

В 2025 году мобильные медицинские бригады Ставропольского края проводят активные выезды в отдаленные и малонаселенные пункты региона, обеспечивая своевременное выявление и профилактику неинфекционных заболеваний. Такая работа ведется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой Министерства здравоохранения Ставропольского края Фото: предоставлено пресс-службой Министерства здравоохранения Ставропольского края

Региональный проект в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» стартовал на Ставрополье в 2018 году по инициативе губернатора Владимира Владимирова. Проект нацелен на повышение доступности узкопрофильной медпомощи в труднодоступных территориях. Там, где у населения весьма ограниченный доступ к врачам и др. квалифицированным специалистам.

Доктор обязательно приедет

Одним из ярких примеров работы мобильных бригад стал недавний выезд в хутор Всадник Александровского округа. Там медики Александровской райбольницы (терапевт, эндокринолог, уролог, оториноларинголог и врач по ультразвуковой диагностике) осмотрели 19 жителей. Для комплексного обследования использовался передвижной комплекс-флюорограф. В итоге, четырем пациентам назначили дополнительное обследование, трое были направлены на плановую госпитализацию, одному выдано направление на операцию. Случаи сердечно-сосудистых заболеваний выявлены у троих пациентов. Кроме консультаций были 13 диспансеризаций первого этапа, восемь диспансеризаций лиц репродуктивного возраста и выполнено 12 вакцинаций против гриппа. Всем пациентам прибывшие медики дали индивидуальные рекомендации по ведению здорового образа жизни (ЗОЖ).

В Новоалександровском округе в 2025 году мобильные бригады осуществили 20 выездов и осмотрели 517 пациентов. Были выявлены 18 новых случаев сердечно-сосудистых заболеваний, четыре — эндокринных, две болезни органов дыхания, шесть гинекологических заболеваний и три подозрения на онкологию. Пациенты получили рекомендации и назначения на лечение. Кроме того, состоялось 102 выезда с использованием мобильных флюорографов и 30 — маммографов. С начала года флюорографию прошли свыше 3,53 тыс. человек, маммографию — 528.

Всего у 2025 году мобильные бригады осуществили более 1,8 тыс. выездов, приняли свыше 81 тыс. пациентов. Так, представители детской поликлиники Изобильненской районной больницы осмотрели 165 детей, специалисты узкого профиля (невролог, офтальмолог, ЛОР и др.) провели почти 500 консультаций.

Право на здоровье

По словам министра здравоохранения Ставропольского края Юрия Литвинова, регулярные выезды мобильных бригад — важный инструмент раннего выявления заболеваний, особенно в удаленных территориях. «Региональный проект “Здоровье для каждого” обеспечивает доступность медицинской помощи вне зависимости от места проживания. За время реализации программы обследовано свыше 470 тыс. жителей, выявлено более 7,2 тыс. заболеваний на ранних стадиях. Это значительно повышает эффективность лечения. Число выездов и объем охвата пациентов постоянно растет, по поручению губернатора Владимира Владимирова», — подчеркнул глава минздрава региона.

Региональный проект «Здоровье для каждого» включает не только диагностику и лечение, но и профилактику. Во время каждого выезда мобильных бригад врачи организуют «школы здоровья», где проводят разъяснительные беседы о ЗОЖ, мерах отказа от вредных привычек и особенностях возникновения хронических заболеваний. Серьезное внимание уделяется детям и подросткам, для которых массовые медицинские осмотры проводятся перед началом учебного года прямо в школах и колледжах.

«Каждый такой выезд помогает врачам выявлять заболевания на ранних стадиях и вовремя начинать лечение. А значит, сохранить жизнь и здоровье людей. За время действия регионального проекта получили квалифицированные медицинские консультации, прошли диспансеризацию и профосмотры более 400 тыс. земляков», — отметил Владимир Владимиров.

Таким образом, в Ставропольском крае комплексный подход к медицинскому обслуживанию населения устраняет барьеры доступа жителей отдаленных населенных пунктов к качественной медпомощи. Выездные бригады работают на опережение, предотвращая развитие тяжелых заболеваний и снижая нагрузку на больничные стационары. Региональный проект «Здоровье для каждого» является не просто ключевым элементом системы здравоохранения Ставрополья. Он способствует активной и продолжительной жизни граждан. А это соответствует национальным целям (увеличение продолжительности жизни в стране до 78 лет к 2030 году и до 81 года — к 2036-му), которые несколько лет назад определил президент России.