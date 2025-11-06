На обслуживание зданий УФНС Татарстана выделят 57,9 млн рублей

На техническое обслуживание зданий, инженерных систем и прилегающих территорий налоговых органов Татарстана выделят 57,9 млн руб. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок.

Работы будут выполняться с декабря 2025 по ноябрь 2026 года. Общая площадь помещений, подлежащих обслуживанию, — 56,9 тыс. кв. м. В список объектов вошли здания межрайонных инспекций ФНС № 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 20, а также налоговые инспекции Казани и Набережных Челнов, филиал ФКУ «Налог-Сервис» и центральное здание УФНС по РТ.

Самые крупные расходы — около 5,9 млн руб. — предусмотрены на обслуживание административного здания налогового управления на улице Театральной в Казани.

Подрядчик займется эксплуатацией инженерных сетей, мелким ремонтом, подготовкой систем к сезонам, локализацией аварий, уборкой территории и вывозом бытовых отходов. Оплата работ будет производиться за счет федерального бюджета.

Заказчиком выступает Управление Федеральной налоговой службы по Татарстану.

Анна Кайдалова