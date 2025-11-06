Мошенники торопятся до сбора

Привезти машину из-за рубежа до повышения утильсбора невозможно. Об этом “Ъ FM” рассказали участники рынка. Срок доставки с момента заказа составит в нынешних условиях не менее двух месяцев. Это относится к импорту для физических лиц из Кореи, Китая и Германии, запрос на эти страны сейчас максимально высок. Кроме того, машин с чистым прошлым – почти не осталось, констатируют эксперты. А мошенники пользуются ситуацией. Чем может обернуться спешка с заказом? Разбиралась Юлия Савина.

Telegram-канал на 13 тыс. подписчиков предлагает привезти авто из Кореи в Москву до 1 декабря. Регистрации в РКН у него нет, кто является администратором неизвестно, но коммуникацию ведет менеджер, фото которой больше похоже на сгенерированное нейросетью изображение. Поговорить по телефону с ней нельзя, в переписке она говорит о себе у мужском роде, а в голосовых сообщениях убедительно предлагает купить немецкое авто в идеальном состоянии по цене как минимум вдвое ниже рыночной.

Менеджер Telegram-канала Вы оплачиваете автомобиль на физлицо, которым является наш брокер. Он выкупит машину за границей. Если вам нужна доверенность на сотрудничество, мы ее обязательно предоставим. После выкупа автомобиль, на который уже будут получены экспортные документы, отправится в Одинцово на таможенный пункт. Технически и юридически все автомобили в хорошем состоянии, мы очень тщательно их подбираем. Авто приедет на сервис и вы будете его осматривать по заявленным документам. При обнаружении несоответствий или неисправностей вы вправе от него отказаться. В этом случае компании придется регистрировать машину на себя.

Даже если менеджер уверяет, что машина приедет в срок, ответственности за опоздание автовоза ни персонально он, ни компания не понесут, отмечает автоюрист Сергей Радько: «Договор не поможет избежать уплаты утильсбора, потому что таможне абсолютно все равно, почему машина приехала после 1 декабря. Задержалась она в пути или возникла какая-то другая проблема — с 1 декабря платите по новым тарифам.

Без уплаты утильсбора не будет ПТС, соответственно, и возможности эксплуатировать машину. В договоре можно прописать неустойки за задержку доставки. Например, 1% в день. В этом случае сумма, которая может быть взыскана с поставщика за просрочку поставки, теоретически может компенсировать повышенный утильсбор. Но не думаю, что какие-то поставщики согласятся на такие условия договора. Сейчас хозяин на рынке — это продавец».

Однако вероятность того, что машина реально приедет, крайне мала. В сети десятки фирм, которые обещают быструю доставку. Но как только они получают предоплату, коммуникация с заказчиком прекращается. Правоохранители сообщают, что количество жалоб на мошенничество растет. Ни один реальный продавец сейчас не возьмется прописать сроки доставки, констатирует автоблогер Кирилл Чернов, известный как Авторевизорро: «Первый вариант — это мошенники, которые не собираются везти машину, а хотят выманить деньги под любым предлогом. Поэтому предоставят любой договор и видео из офиса — все, что можно сделать дистанционно.

Второй вариант, когда люди прекрасно понимают, что ничего не успеют привезти, поэтому стараются набрать максимальное количество предоплат. Может быть, они даже выкупят эти машины, и даже поставят их на автовоз, и эти авто приедут в таможню, но они точно не успеют до 1 декабря. Фирма, в которой вы будете заказывать, перегонщик, который вам везет машину, — они никакого отношения к этому автомобилю не имеют, и никакой ответственности нести не будут».

Стоимость стоянки авто на таможенном складе может составлять до 5 тыс. рублей в сутки. Помимо утильсбора в несколько миллионов, желающим успеть совершить выгодную покупку придется нести еще и эти расходы. Срок разбирательств по таким делам может составлять около полугода, предупреждают эксперты.

