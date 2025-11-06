Депутат Пискарев рассказал о подготовке кампании против кандидатов-участников СВО на выборах в Госдуму

Запад с участием иноагентов планирует масштабную кампанию против кандидатов-участников СВО на выборах в Госдуму в 2026 году. Об этом сообщил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

«Новая стратегия была закреплена в резолюции Брюссельской конференции, на которую на прошлой неделе собрались беглые иноагенты, различного сорта экстремисты и представители террористических организаций»,— цитирует Василия Пискарева Telegram-канал комиссии. Он добавил, что показательным на конференции было присутствие депутатов Европарламента и ПАСЕ.

По словам господина Пискарева, «тема вредительства» на предстоящих выборах — это один из обязательных пунктов повестки «различных сборищ антироссийских эмигрантских кругов». Традиционными, убежден депутат, стали акции дискредитации избирательных списков партии «Единая Россия». Исходя из анализа деятельности иноагентов в 2023-2024 годах, председатель думской комиссии сделал вывод, что приоритетным для них остается дискредитация российских военнослужащих.

Выборы в Госдуму IX созыва пройдут в Единый день голосования 18-20 сентября 2026 года. На них будет избрано 450 депутатов по параллельной избирательной системе.