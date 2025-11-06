В Новотроицке суд рассмотрит дело о мошенничестве при благоустройстве сквера

В суд на рассмотрение направлено уголовное дело в отношении директора компании, зарегистрированной в Оренбургском районе. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Об этом сообщает СУ СКР по Оренбургской области.

По версии следствия, в 2022-2023 гг. обвиняемый при выполнении муниципального контракта по благоустройству сквера на ул. Марии Корецкой в Новотроицке , использовал материалы и оборудование более низкой стоимости, чем были предусмотрены проектно-сметной документацией.

Таким образом директор компании похитил свыше 4,6 млн руб., причинив муниципальному образованию ущерб в особо крупном размере. На имущество обвиняемого в размере свыше 4,3 млн руб. наложен арест.

Руфия Кутляева