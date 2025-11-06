Назначен новый прокурор Краснокамска

Прокуратуру Краснокамского округа возглавил бывший прокурор Барды Ринат Бакунов. Приказ о его назначении подписал генпрокурор РФ Александр Гуцан 30 октября 2025 года. Об этом сообщается на сайте муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ринат Бакунов

Фото: администрация Краснокамского округа Ринат Бакунов

Фото: администрация Краснокамского округа

Ринат Бакунов родился 20 августа 1985 года в городе Перми. В 2007 году окончил Уральскую государственную юридическую академию. Службу в органах прокуратуры проходит с сентября 2007 года. Занимал должности помощника прокурора Бардымского района, с мая 2018 года – заместителем прокурора Бардымского района, с мая 2022 года по октябрь 2025 — прокурора Бардымского района.

Имеет классный чин старшего советника юстиции.

Прежний прокурор Краснокамска Михаил Третьяков, работавший в этой должности с 2015 года, уволился из органов прокуратуры в сентябре 2025 года.