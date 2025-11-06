В России создан первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита С

Ученые ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора зарегистрировали первый в мире быстрый тест для диагностики вирусного гепатита С, сообщили в пресс-службе ведомства.

Тест позволяет выявить наличие вируса за 25-30 минут вместо 1,5 часа, сообщили в Роспотребнадзоре. Там отметили, что это ускоряет диагностику по сравнению с традиционными методами.

«Такая быстрая и точная диагностика гепатита С имеет важное значение для скрининговых мероприятий, оперативного выявления больных для назначения эффективной терапии и принятия противоэпидемических мер»,— заявили в ведомстве.

Тест создан на основе петлевой изотермической амплификации (LAMP). го разработка стала частью государственного проекта «Санитарный щит страны — безопасность для здоровья (предупреждение, выявление, реагирование)», уточнили в пресс-службе.