В Заволжском районе Ярославля ищут новогоднюю ель

Глава Заволжского района Ярославля объявил о поиске новогодней ели, которую установят около ДК «Энергетик». Об этом Андрей Мамонтов написал в своих социальных сетях.

Фото: Страница Андрея Мамонтова ВКонтакте

По словам господина Мамонтова, елки для праздничных мероприятий в районе обычно не вырубают в лесу, а берут по просьбе собственников зданий и домов. Деревья, растущие слишком близко к постройкам, могут создавать неудобства, поэтому их используют для украшения.

«В настоящее время ищем ель, которая достойна быть новогодним украшением, но несет опасность для зданий и строений либо подлежит сносу по иным причинам»,— написал глава Заволжского района Андрей Мамонтов.

Жителей района просят сообщать о таких деревьях в администрацию.

Антон Голицын

