В Волгореченске Костромской области закрыли детсады и школы после ударов БПЛА

Детские сады и школы в Волгореченске будут закрыты до конца дня после ударов беспилотников. Мера необходима для обеспечения безопасности, сообщил губернатор Костромской области Сергей Ситников.

«Работники администрации города Волгореченска и сельских поселений, находящихся рядом с городом, проводят обходы граждан»,— написал господин Ситников в Telegram-канале.

Сегодня в 6:47 мск губернатор региона заявил, что в Волгореченске отразили налет БПЛА, и оперативные службы устраняют последствия атаки на объектах энергетической инфраструктуры. Пострадавших нет, энергоснабжение не нарушено, уточнил Сергей Ситников.

Позже глава области сообщил, что выехал в Волгореченск. Там он планирует обсудить с руководством Костромской ГРЭС «ситуацию на предприятии» после отражения ударов беспилотников.