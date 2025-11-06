В Оренбурге семь сотрудников Росреестра арестованы за взяточничество

В Оренбурге возбуждено уголовное дело против семи сотрудников Управления Росреестра, которых обвиняют в получении взяток (ч. 3, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Преступления расследует второй отдел регионального СУ СКР, сообщает ведомство.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с 2018 по 2025 год обвиняемые регулярно получали взятки от частных лиц и коммерческих фирм. Взамен они предоставляли незаконную информацию об объектах недвижимости и обеспечивали ускоренную регистрацию прав и сделок.

Силовики провели обыски и изъяли документы. Сбор доказательств продолжается. Обвиняемым избрана меры пресечения.

Георгий Портнов