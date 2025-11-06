Водителя судна из Самары оштрафовали за незаконную перевозку пассажиров
В Самаре владелец маломерного судна оштрафован за незаконную перевозку пассажиров. Об этом сообщает Куйбышевская транспортная прокуратура.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Судоводитель осужден по ч. 1 ст. 14.1.2 КоАП РФ. Он оштрафован на сумму 25 тыс. руб.
Проверка показала, что в сентябре 2025 года в районе Серной воложки на реке Волга в Красноглинском районе Самары владелец судна «Салют-510» оказывал услуги по перевозке пассажиров. При этом у судоводителя не было соответствующей лицензии.