Водителя судна из Самары оштрафовали за незаконную перевозку пассажиров

В Самаре владелец маломерного судна оштрафован за незаконную перевозку пассажиров. Об этом сообщает Куйбышевская транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Судоводитель осужден по ч. 1 ст. 14.1.2 КоАП РФ. Он оштрафован на сумму 25 тыс. руб.

Проверка показала, что в сентябре 2025 года в районе Серной воложки на реке Волга в Красноглинском районе Самары владелец судна «Салют-510» оказывал услуги по перевозке пассажиров. При этом у судоводителя не было соответствующей лицензии.

Георгий Портнов