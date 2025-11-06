Суд в Москве признал доказательством по делу посты в запрещенной Instagram

Суд в Москве постановил, что посты в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) можно использовать для доказательств во время рассмотрения дел. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.

Ответчик по гражданскому делу о защите чести и достоинства просил в апелляции отменить решение первой инстанции, так как в качестве примеров порочащих сведений истец приводил посты в запрещенной соцсети. Однако суд пришел к выводу, что использование таких материалов допустимо и соответствует требованиям законодательства.

Деятельность Instagram Тверской суд Москвы признал экстремистской и запретил в России с 21 марта 2022 года. Позднее Facebook и Instagram (принадлежат Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) были заблокированы по требованию Генпрокуратуры.