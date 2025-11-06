Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В метро Казани произошел сбой в движении поездов

Утром на станции «Авиастроительная» Казанского метрополитена произошел сбой поездной аппаратуры, из-за которого состав не смог самостоятельно продолжить движение. Об этом сообщила пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

В метро Казани произошел сбой в движении поездов

В метро Казани произошел сбой в движении поездов

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В метро Казани произошел сбой в движении поездов

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По данным корреспондента «Ъ Волга-Урал», пассажирам на станции пришлось ждать поезда более получаса.

На место был направлен вспомогательный поезд, который убрал неисправный состав с линии. В 8:25 движение полностью восстановили. Сейчас метро работает в штатном режиме.

Анна Кайдалова