Утром на станции «Авиастроительная» Казанского метрополитена произошел сбой поездной аппаратуры, из-за которого состав не смог самостоятельно продолжить движение. Об этом сообщила пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В метро Казани произошел сбой в движении поездов

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В метро Казани произошел сбой в движении поездов

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По данным корреспондента «Ъ Волга-Урал», пассажирам на станции пришлось ждать поезда более получаса.

На место был направлен вспомогательный поезд, который убрал неисправный состав с линии. В 8:25 движение полностью восстановили. Сейчас метро работает в штатном режиме.

Анна Кайдалова