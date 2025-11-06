Краевые власти планируют ввести выплаты для следователей краевого главка МВД

Граждане, заключившие контракт на службу в органах предварительного следствия ГУ МВД по Пермскому краю, смогут получать стимулирующую выплату из регионального бюджета. Об этом сообщает ИА «Текст».

«Эта стимулирующая мера направлена на привлечение граждан на должность следователя. Сотрудникам органов предварительного следствия будет производиться выплата из регионального бюджета в размере 1 млн руб. в течение трех лет с момента поступления гражданина на службу»,— сообщили в краевом минтербезе.

Как рассказал «Ъ-Прикамье» знакомый с ситуацией источник, на выплаты могут претендовать следователи, заключившие контракт с 1 октября текущего года. «Эта практика существует во многих регионах страны, поскольку везде наблюдается некомплект»,— пояснил собеседник.