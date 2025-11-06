В Уфе предприятие задолжало работникам около 10 млн рублей зарплаты

По материалам проверки прокуратуры Кировского района возбуждено и расследуется уголовное дело о невыплате заработной платы (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ) работникам ООО «Башкирские технологии и коммуникации».

Проверка установила, что предприятие задолжало работникам с февраля по сентябрь этого года около 10 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Надзорное ведомство внесло представление в адрес руководителя компании.

Благодаря вмешательству прокуратуры задолженность по зарплате погашена полностью, отмечается в сообщении.

ООО «Башкирские технологии и коммуникации», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в декабре 2008 года в Уфе. Компания занимается строительством. Владельцами являются Виктор Сальников, которому принадлежат 34%, Карим Байтимиров и Артур Гатауллин (по 33%). Выручка в 2024 году составила 323,16 млн руб., чистая прибыль — 131 тыс. руб.

Майя Иванова