Проект КРТ в Переславле вызвал замечания ученых нацпарка «Плещеево озеро»

Ученые национального парка «Плещеево озеро» высказали замечания к проекту комплексного развития территории (КРТ) в Переславле-Залесском. Об этом сообщили в нацпарке по итогам внеочередного заседания научно-технического совета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Схема КРТ в Переславле-Залесском

Фото: Постановление администрации Переславля-Залесского Схема КРТ в Переславле-Залесском

Фото: Постановление администрации Переславля-Залесского

Специалисты рассмотрели материалы оценки воздействия на окружающую среду нового жилого комплекса, который планируется построить между улицами Красноэховская и Красный текстильщик. Проект предусматривает строительство многоквартирных домов, инфраструктуры и объектов коммерческой деятельности, что соответствует Генеральному плану города. Однако у членов совета возникли вопросы по поводу экологического благополучия и влияния на экосистему озера Плещеево.

«Введение в эксплуатацию целого микрорайона при условии реализации проекта, существенно увеличит нагрузку на городские коммунальные сети, которые и так работают на пределе своих возможностей. При возникновении аварийной ситуации неочищенные сточные воды попадут в реку Трубеж, а дальше в озеро Плещеево. В конечном итоге это может повлечь негативные последствия для экосистемы озера Плещеево и для горожан»,— говорится в сообщении национального парка.

Совет выразил беспокойство за проточный пруд, так как нарушение водообмена может изменить режим водотоков и грунтовых вод. Также были выявлены два вида краснокнижных растений, что требует дополнительных мер для их сохранения. В итоге, совет рекомендовал реализацию проекта при условии устранения всех замечаний.

Проект планируется на незастроенном земельном участке площадью 30 тыс. кв. м. Аукцион на право КРТ прошел в марте 2025 года. Начальная цена составила 2,7 млн руб. По данным системы ГИС «Торги», единственным участником признан ЖСК «Гражданское строение 20». Ему было направлено предложение заключить договор по начальной цене аукциона.

Антон Голицын