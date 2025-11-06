В Татарстане закупят противоопухольный препарат на 37 млн рублей

В Татарстане на поставку противоопухольного препарата «Брентуксимаб ведотин» выделят 37,2 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Лекарственное средство применяется для лечения классической лимфомы Ходжкина — злокачественного заболевания лимфатической системы. Всего планируется закупить 221 упаковку, стоимость единицы препарата составляет 168,3 тыс. руб. Поставка будет осуществляться в течение 2025–2026 годов.

Заказчиком выступает ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана» («Таттехмедфарм»), компания обеспечивает медицинские организации и население республики лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения.

Анна Кайдалова