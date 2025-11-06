Фонд капремонта подал четвертый иск к Собчак из долгов по оплате ЖКУ

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы подал в суд четвертый иск к журналистке Ксении Собчак для взыскания долгов по коммунальным платежам. Об этом свидетельствуют материалы, с которыми ознакомилось «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ксения Собчак

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Ксения Собчак

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В исковом заявлении фонда указывается требование взыскать плату за жилую площадь, тепло и электроэнергию. Сумма долга в официальных документах не раскрывается.

Ранее суд Москвы уже удовлетворил три аналогичных иска в отношении госпожи Собчак. Размер взысканной с журналистки задолженности также не уточняется.