Фонд капремонта подал четвертый иск к Собчак из долгов по оплате ЖКУ
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы подал в суд четвертый иск к журналистке Ксении Собчак для взыскания долгов по коммунальным платежам. Об этом свидетельствуют материалы, с которыми ознакомилось «РИА Новости».
В исковом заявлении фонда указывается требование взыскать плату за жилую площадь, тепло и электроэнергию. Сумма долга в официальных документах не раскрывается.
Ранее суд Москвы уже удовлетворил три аналогичных иска в отношении госпожи Собчак. Размер взысканной с журналистки задолженности также не уточняется.