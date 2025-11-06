В Астрахани инвалид получил материальную помощь благодаря прокуратуре

В Астрахани инвалид второй группы получил материальную помощь после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура выяснила, что в июле этого года гражданин, являющийся инвалидом, попросил ГКУ АО «Центр социальной поддержки населения Советского района г. Астрахани» назначить ему единовременную материальную помощь, на которую он мог рассчитывать в качестве меры соцподдержки. Через Федеральную государственную информационную систему его уведомили о решении оказать эту услугу, но деньги он так и не получил, поскольку учреждение некорректно сформировало его лицевой счет.

После проверки прокуратура внесла представление директору ГКУ АО «Центр социальной поддержки населения Советского района г. Астрахани». В итоге на счет астраханца поступило свыше 17 тыс. руб., допустившее нарушения лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Павел Фролов