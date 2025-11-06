Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Минниханов поздравил жителей республики с Днем Конституции Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем Конституции республики. Обращение главы региона к жителям опубликовала пресс-служба раиса.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Господин Минниханов отметил, что Конституция Татарстана стала выражением воли многонационального народа, объединяющего представителей разных политических взглядов, национальностей и вероисповеданий.

Раис Татарстана пожелал жителям республики здоровья, бодрости духа и благополучия.

Анна Кайдалова