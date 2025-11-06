В Хабаровске четыре человека пострадали при столкновении поезда с автобусом

Столкновение тепловоза с пассажирским автобусом произошло в Хабаровске в четверг около 12:30 по местному времени (5:30 мск). По информации министра здравоохранения Хабаровского края Станислава Мальцева, травмы получили четыре человека, в том числе ребенок. Одна из пострадавших женщин находится во Второй краевой клинической больнице в тяжелом состоянии, ее оперируют. Жизни других раненых ничто не угрожает.

Авария случилась на нерегулируемом железнодорожном переезде в районе Ореховая сопка. По предварительным данным, локомотив подавал вагоны с углем для нужд ТЭЦ-3 на пути необщего пользования. Следовавший по маршруту автобус в этот момент пересекал пути перед подвижным составом.

По информации службы корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги (ДВЖД, филиал АО «РЖД»), машинист применил экстренное торможение, но остановить груженный углем состав настолько быстро не смог.

Как сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры, по факту ДТП организована проверка. Хабаровская транспортная прокуратура даст оценку соблюдению законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также действиям локомотивной бригады и состоянию переезда. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Эрнест Филипповский