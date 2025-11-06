Через Челябинскую область не пропустили 21 тонну китайского винограда

В Челябинской области через границу не пропустили два автомобиля с почти 21 т китайского винограда. Продукцию не допустили к ввозу из-за неправильной или отсутствующей маркировки, сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Первый автомобиль с 19,3 т винограда следовал из Чуйской области Киргизии в Челябинск. Во время проверки документов выяснилось, что в маркировке продукции есть информация о стране происхождения, но нет сведений о месте, где выросли плоды.

Второй автомобиль уже с 1,5 т винограда перевозил груз из Туркестанской области Казахстана в Магнитогорск. Оказалось, что не на всех ящиках с продукцией есть маркировка.

Водителей оштрафовали, а автомобили направили обратно в пункты отправления.

Ольга Воробьева