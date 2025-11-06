В Оренбурге осужден водитель большегруза, проехавший на красный и сбивший пешехода насмерть

Дзержинский районный суд Оренбурга вынес приговор 51-летнему водителю грузовика. Подсудимый признан виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В июне 2025 года водитель ехал по Загородному шоссе Оренбурга за рулем грузового автомобиля Scania, не остановился перед пешеходным переходом на красный свет и наехал на пешехода, пересекавшего дорогу по «зебре». От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП.

Суд приговорил подсудимого к двум годам колонии-поселения, а также лишил его водительских прав на аналогичный срок.

Сабрина Самедова