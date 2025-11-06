В Татарстане спустя четыре с половиной часа сняли режим беспилотной опасности

В Татарстане отменили режим беспилотной опасности, который длился более четырех часов. Об этом в 08:21 сообщило МЧС России.

«Внимание! На территории Республики Татарстан режим „беспилотная опасность“ отменен», — говорится в сообщении.

Режим беспилотной опасности ввели в 03:57. В аэропорту Нижнекамска действовали ограничения, сейчас он работает в штатном режиме.

Анна Кайдалова