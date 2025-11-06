Аэропорты Самары, Ульяновска и Оренбурга возобновили работу

Обслуживание пассажиров в аэропортах Самары, Ульяновска и Оренбурга возобновлено после нескольких часов ограничений утром в четверг, 6 ноября. Об этом сообщает Росавиация.

«В период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет, выполнявший рейс в Ульяновск»,— говорится в сообщении.

Аэропорты трех регионов закрывались из-за угрозы атаки беспилотников. В Оренбуржье объявлялся план «Ковер».

В настоящее время опасность сохраняется. В самарском аэропорту Курумоч задерживается отправление двух рейсов (в Москву и Санкт-Петербург).

Георгий Портнов