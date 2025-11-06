Прокуратура защитила права дочери погибшего участника СВО из Саратовской области

Прокуратура в Саратовской области добилась восстановления прав дочери погибшего участника СВО на получение выплат. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки Ртищевская межрайонная прокуратура выяснила, что военнослужащий вступил в брак с местной жительницей после двух дней знакомства, а затем отправился в воинскую часть. Гражданка же не собиралась создавать семью, а преследовала корыстную цель получения выплат.

По итогам проверочных мероприятий прокуратура в целях защиты прав дочери погибшего участника СВО попросила суд признать брак недействительным. Требования удовлетворены, пресечено незаконное получение жительницей Саратовской области свыше 13 млн руб. в связи с гибелью военнослужащего.

Павел Фролов