Две челябинские машиностроительные компании получили 13,5 млн рублей на НИОКР

Проекты челябинских машиностроительных компаний «Подъемные платформы» и «Ютерборг» получили грантовую поддержку регионального фонда развития промышленности на возмещение части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. В бюджеты предприятий вернется 13,5 млн руб., сообщает пресс-служба министерства промышленности Челябинской области.

Научно-производственная корпорация «Подъемные платформы» получила грант на 11 млн руб. за проект установки интеллектуального модуля управления на вертикальное, горизонтальное и гусеничное подъемное оборудование для людей с ограниченными возможностями. Он позволит автоматизировать транспортировку, распознавать препятствия на пути следования и усовершенствовать систему защиты пассажиров от падения при отказе механизмов.

В компании «Ютеборг» проектом, который выиграл грант на 2,5 млн руб., стало предложение оснастить серийно выпускаемый полуприцеп новым осевым агрегатом JBT 090 собственной разработки. Это увеличит ресурс агрегата более чем в два раза, снизит высоту погрузки грузов на трал до минимальных значений и существенно улучшит плавность хода. В итоге повысится сохранность перевозимой продукции, и можно будет транспортировать даже хрупкие изделия вроде листового стекла.

Виталина Ярховска