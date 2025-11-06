«Трактор» проиграл «Нефтехимику» со счетом 3:4

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» уступил в домашнем матче нижнекамскому «Нефтехимику». Встреча завершилась со счетом 3:4 в пользу гостей.

Матч прошел 5 ноября на ледовой арене «Трактор». В составе «черно-белых» шайбы забили Джошуа Ливо, Михаил Горюнов-Рольгизер и Джордан Гросс. У «Нефтехимика» дублями отличились Евгений Митякин и Андрей Белозеров.

«Трактор» опустился с пятого на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Следующий матч команда сыграет 9 ноября на выезде с «Адмиралом» из Владивостока.

Ольга Воробьева