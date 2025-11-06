На территории Татарстана с 03:57 введен режим беспилотной опасности. Мера действует уже более четырех часов. Об этом сообщается в приложении МЧС России.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В Татарстане четвертый час действует режим беспилотной опасности

На фоне режима беспилотной опасности аэропорт Нижнекамска (Бегишево) временно прекратил прием и отправку рейсов, уточнили в Росавиации в 05:50.

Ограничения на полеты действуют сейчас также в Уфе и Оренбурге.

Ранее режим беспилотной опасности был объявлен в Татарстане 5 ноября — он длился тогда свыше пяти часов.

