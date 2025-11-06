Иркутский суд отправил в колонию блогершу, покусавшую полицейского

К 2 годам 7 месяцам в колонии-поселении суд Иркутска приговорил 35-летнюю местную блогершу, покусавшую и оскорбившую полицейских. Об этом рассказали в прокуратуре Приангарья, добавив, что блогерша вину признала в полном объеме, по ее ходатайству дело рассматривалось в особом (упрощенном) порядке.

По материалам дела, в ночь на 26 мая 2025 года сотрудник ДПС для проверки документов остановил Toyota Camry, которой управляла обвиняемая. Свой разговор с автоинспектором блогерша сняла на камеру смартфона. Впоследствии видеозапись с комментарием, содержащим оскорбления в адрес полицейского, она разместила в своем аккаунте.

Кроме того, 24 июня обвиняемая ударила и несколько раз укусила оперуполномоченного, который пытался доставить ее в дежурную часть.

Следственный комитет возбудил против блогерши уголовное дело по двум статьям УК. Ей инкриминировали ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти) и ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Илья Николаев