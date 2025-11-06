Покусавшую полицейского иркутскую блогершу осудили почти на три года

Кировский районный суд Иркутска признал 35-летнюю местную жительницу виновной в двух преступлениях — применении насилия в отношении представителя власти» и оскорблении представителя власти. Женщину осудили на 2 года и 7 месяцев колонии-поселения.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, суд установил, что ночью 26 мая автомобиль женщины остановил инспектор ДПС, чтобы проверить документы. Разговор с инспектором она сняла на видео, а позднее, в июне, выложила ролик в своем блоге в социальных сетях, в котором «оскорбляла сотрудника правоохранительной системы». 24 июня полицейские пытались доставить ее в отдел для разъяснительной беседы. Когда женщина садилась в служебный автомобиль, она «нанесла полицейскому телесные повреждения и укусы в область левой и правой руки».

Женщина признала вину. Приговор еще не вступил в законную силу.

По данным ГУ МВД России по Иркутской области, в июле этого года та же женщина была признана виновной в дискредитации вооруженных сил России. Суд назначил ей штраф в размере 45 тыс. руб. Кроме того, в 2017 году ее привлекали к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Тогда ей было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно, с испытательным сроком в три года.

Влад Никифоров