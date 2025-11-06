Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Барнауле военного осудили на 8,5 лет за уход в самоволку и хранение гранаты

Барнаульский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении военнослужащего Романа Курганского за уклонение от воинской службы и незаконное хранение боеприпасов. Подсудимому назначили 8,5 лет колонии общего режима и штраф 30 тыс. руб., сообщает пресс-служба 2-го Восточного окружного военсуда.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, военнослужащий 1 декабря 2024 года самовольно оставил место службы. 7 июня 2025 года его задержали сотрудники полиции.

В ходе обследования квартиры фигуранта дела правоохранители обнаружили ручную гранату Ф-1 и взрыватель УЗРГМ-2, которые тот незаконно хранил.

Александра Стрелкова

Новости компаний Все