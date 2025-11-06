В новом здании художественной галереи разместят тактильные экспонаты

Пермская художественная галерея разместит тактильные экспонаты в новом здании на площадке бывшего завода им. Шпагина. Как сообщает «Новый компаньон», в галерею уже привезли сорок тактильных копий произведений из разных коллекций — от Древнего Египта до живописи XX века — для незрячих и слабовидящих посетителей.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Тактильные копии будет разместят в 12 экспозициях. В залах древнерусского искусства незрячие и слабовидящие посетители смогут познакомиться с иконами «Святая Троица ветхозаветная» (1667) и «Спас Нерукотворный» (1676). В «Кабинете древностей» — с древнегреческой амфорой IV века до н. э. и статуэткой «Исида с Гором» (VII–VI в. до н. э.). В экспозиции западноевропейского искусства разместят «Мадонну с младенцем» Джованни Беллини (XVI в.) и пейзаж Яна Брейгеля (XVII в.), в экспозиции народного искусства — прялку и валек XIX века.

В новом здании художественной галереи в рамках программы «100% доступно» будет работать полностью инклюзивная среда для людей с особенностями здоровья.

Строительство новой площадки для Пермской художественной галереи на заводе Шпагина началось весной 2021 года. Новое здание, общая площадь которого в семь раз превышает площадь собора, позволит показать редкие работы, десятилетиями хранившиеся в фондах. Объект спроектирован архитектурным бюро Speech под руководством Сергея Чобана. Сейчас здание построено, идет его приемка. Галерея уже анонсировала выставки, которые откроются, как только объект получит все необходимые документы.