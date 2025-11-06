На Ямале построят первое в России предприятие по производству адипиновой кислоты

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) планируют построить производство адипиновой кислоты — компонента для полиамидов, полиуретанов и других высокотехнологичных материалов, сообщили в правительстве региона. Это первый подобный объект в России — он реализуется в рамках программы импортозамещения и поддерживается Минпромторгом РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марьяна Коляджин / Администрация Пуровского района Фото: Марьяна Коляджин / Администрация Пуровского района

Площадкой для реализации проекта, который будет осуществляться совместно с группой компаний «Комплексное обеспечение регионов», станет Пуровский нефтеперерабатывающий завод. До конца 2026 года Томский инжиниринговый химико-технологический центр вместе с Институтом органической химии имени Н. Д. Зелинского проведет научные и конструкторские работы. Пилотная установка будет запущена по их итогам в научных центрах, а в 2027 году начнется проектирование и строительство, которое планируется завершить в течение четырех лет.

В год завод сможет производить до 20 тыс. тонн готовой продукции, которая может применяться в лекарствах, кремах, шампунях и другой уходовой косметике, пластике, пенах, бумаге, картоне, чистящих и химсредствах, морозостойких смазочных материалах, а также коже и текстиле. Запуск производства сможет полностью закрыть потребность страны в материале.

Пуровский нефтеперерабатывающий завод, работающий с 2018 года, уже обеспечивает более 150 рабочих мест и ежегодно привлекает до 1 тыс. человек для работы в подрядных организациях. Завод специализируется на переработке нефтяного сырья, объемы которой составляют около 200 тыс. тонн в год.

Ирина Пичурина