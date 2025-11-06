СК проверит данные об отсутствии транспортной инфраструктуры в деревне Ключи
Исполняющий обязанности руководителя СУ СКР по Челябинской области Константин Правосудов поручил проверить информацию об отсутствии необходимой транспортной инфраструктуры в деревне Ключи, сообщает пресс-служба госоргана.
О проблеме сельчане написали в социальных сетях, о ситуации стало так же известно через СМИ. По данным местных жителей, много лет в деревне нет дороги, тротуара и уличного освещения. Обращения в компетентные органы остаются без решения. Как подчеркивают жители села, эта проблема создает серьезную опасность в том числе для детей.
Сосновский межрайонный следственный отдел регионального управления СК организовал доследственную проверку по ст. 293 УК РФ (халатность), устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.