СК проверит данные об отсутствии транспортной инфраструктуры в деревне Ключи

Исполняющий обязанности руководителя СУ СКР по Челябинской области Константин Правосудов поручил проверить информацию об отсутствии необходимой транспортной инфраструктуры в деревне Ключи, сообщает пресс-служба госоргана.

О проблеме сельчане написали в социальных сетях, о ситуации стало так же известно через СМИ. По данным местных жителей, много лет в деревне нет дороги, тротуара и уличного освещения. Обращения в компетентные органы остаются без решения. Как подчеркивают жители села, эта проблема создает серьезную опасность в том числе для детей.

Сосновский межрайонный следственный отдел регионального управления СК организовал доследственную проверку по ст. 293 УК РФ (халатность), устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.

Виталина Ярховска