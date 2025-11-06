На Камчатке задержан скупщик браконьерской икры

Во время проверочной закупки лососевой икры, которую провели сотрудники УМВД России по Камчатскому краю, задержан подозреваемый в незаконном обороте икры ценных лососевых видов.

Как сообщила представитель МВД России Ирина Волк, мужчина организовал канал для сбыта соленой зернистой икры лосося. «Продукция закупалась у браконьеров по заниженной цене, без маркировки и документов. Это не позволяет подтвердить безопасность такого товара»,— написала госпожа Волк в Telegram-канале.

Полицейские изъяли около 100 кг незаконной продукции, стоимость которой превышает 400 тыс. руб. Следователь подразделения полиции возбудил уголовное дело по статье о сбыте продукции без маркировки (ч. 4 ст. 171.1 УК РФ), которая предусматривает до шести лет лишения свободы.

Задержанного скупщика икры отпустили под обязательство о явке. Правоохранители продолжают устанавливать соучастников и каналы сбыта. Ирина Волк также добавила, что изъятую лососевую икру передали «на ответственное хранение» и в дальнейшем «утилизируют в установленном законом порядке».

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский