Животноводческий комплекс за 500 млн руб. построят в Омской области

Компания «Сибирская земля» намерена построить молочно-товарный комплекс в Любинском районе Омской области. Объем инвестиций составит более 500 млн руб., сообщает пресс-служба правительства региона.

Ферма будет рассчитана на 1,2 тыс. дойных коров. Реализация проекта запланирована на 2025–2026 годы. Ожидаемая мощность комплекса — 9,6 тыс. т молока в год. Компания планирует локализовать производство молока на площадке в деревне Матюшино.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Сибирская земля» зарегистрировано в марте 2004 года в Омской области. Основной вид деятельности — смешанное сельское хозяйство. По данным Rusprofile, в 2024 году выручка организации составила 299 млн руб., чистая прибыль — 36 млн руб.

Александра Стрелкова