В Волгоградской области в результате налета БПЛА начался пожар на промзоне

В результате падения обломков БПЛА в Красноармейском районе Волгоградской области начался пожар на территории промзоны, сообщил губернатор Андрей Бочаров. Он уточнил, что сотрудники МЧС уже начали тушить пожар.

Как добавил губернатор, один из беспилотников ударил по жилому дому в Волгограде. Погиб мужчина. «Также в ряде районов Волгограда фиксируются повреждения остекления в жилых домах и автотранспортных средств»,— сообщил глава региона. Его слова приводит пресс-служба областной администрации.

С начала ночи об угрозе атаки БПЛА сообщали власти регионов Центрального, Южного, Приволжского и Северо-Кавказского федерального округов. Работу приостановили 12 аэропортов, в том числе в Волгограде.