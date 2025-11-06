Kyodo: Япония может увеличить оборонные расходы под давлением США
Власти Японии рассматривают возможность увеличения общих затрат на оборону за счет расширения сферы того, что считается «сопутствующими расходами», пишет Kyodo News со ссылкой на источники. В эту категорию предлагается включить космические проекты и строительство правительственной инфраструктуры, не связанной с Минобороны.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Санаэ Такаити
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters
Источники агентства сообщают, что правительство ищет пути включения в оборонные расходы программ по защите энергообъектов, а также транспортных и коммуникационных сетей. Также появились идеи увеличить расходы на судостроение, предотвращение стихийных бедствий и полицейскую деятельность, направленную на защиту конфиденциальной информации, такой как передовые технологии.
В преддверии первой личной встречи с президентом США Дональдом Трампом в конце прошлого месяца премьер-министр Санаэ Такаити пообещала довести оборонные расходы страны до 2% от ВВП к 2027 году. После переговоров 28 октября в Токио она заявила, что не было «обмена мнениями, ориентируясь на цифры». Ранее администрация Дональда Трампа призывала Японию увеличить траты на оборону до 3,5% ВВП.
В первоначальной версии бюджета на текущий финансовый год, который начался в апреле, расходы на оборону были установлены в 8,5 трлн иен ($55 млрд), сопутствующие расходы — в 1,5 трлн иен. Расходы покрывают четыре направления — исследования и разработки, общественную инфраструктуру, кибербезопасность и международное сотрудничество, а также бюджет береговой охраны Японии.