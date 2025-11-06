Во время пожара на сахалинском свинокомплексе погибли 1,5 тысячи животных

В результате возгорания на животноводческом комплексе «Мерси Агро Сахалин» погибли 1,5 тыс. свиней, сообщило правительство Сахалинской области. Среди них — 460 голов маточного поголовья, уточнила глава регионального минсельхозторга Инна Павленко.

Пожар локализован, угрозы распространения огня на соседние строения нет. Глава Анивского района Светлана Швец уточнила, что огонь охватил корпус площадью 3,5 тыс. кв. м. Подсчет ущерба и утилизация погибших животных начнется завтра.

По предварительным оценкам, потери в мясе составили 15%, добавила Инна Павленко. По ее словам, на восстановление производства потребуется девять месяцев.

Как сообщили «Ъ» в прокуратуре региона, ситуация взята надзорным органом на контроль. По предварительным данным, возгорание произошло в ангаре свинокомплекса. Началась проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдения законодательства в сфере пожарной безопасности на производственном объекте.

Свинокомплекс «Мерси Агро Сахалин» занимает 53 га близ села Таранай в Анивском районе. Производительная мощность компании составляет 62 тыс. голов в год.

Эрнест Филипповский