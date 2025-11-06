В Черноземье 7 ноября дождей и заморозков не будет, от +2°C до +9°C

В пятницу, 7 ноября, в большинстве регионов Черноземья прогнозируется облачная погода — без заморозков и дождей. Температура будет варьироваться от +2°C до +9°C. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде преимущественно ясно, ночью температура составит +2°C. Днем воздух прогреется до +8°C.

В Воронеже ночью прогнозируют переменную облачность, +3°C. Днем без прояснений, +9°C.

В Курске ночью синоптики обещают облачность. Температура в это время опустится до +4°C. В дневное время вырастет до +8°C.

В Липецке в течение суток пасмурно: ночью — +4°C и днем — +9°C.

В Орле ночью будет облачно при +6°C, днем — при +9°C.

В Тамбове в течение суток осадки так же не ожидаются. Ночью — +4°C. Днем — +9°C.

Анна Швечикова