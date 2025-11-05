ПСБ и ЦСКА подписали соглашение о сотрудничестве

В Самаре в рамках форума «Россия — спортивная держава» Петр Фрадков, председатель ПСБ, провёл рабочую встречу с Артёмом Громовым, начальником Федерального автономного учреждения Министерства обороны РФ «Центральный спортивный клуб Армии» (ЦСКА).



На встрече стороны обсудили совместную работу и подписали соглашение о взаимодействии по развитию физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности, определению приоритетных задач развития физкультуры и спорта, в том числе в части адаптивного и паралимпийского спорта. Также соглашением предусматривается совместная деятельность в области организации мероприятий, способствующих спортивной подготовке людей с ограниченными возможностями.

Особое внимание Петр Фрадков и Артём Громов уделили подрастающему поколению страны. Они отметили, что необходимо повышать интерес детей и подростков к регулярным занятиям спортом.

«ПСБ и ЦСКА связывает многолетнее плодотворное сотрудничество в сфере развития физической культуры. Совместно с армейским спортивным клубом мы будем создавать все условия для занятий спортом людей с ограниченными возможностями, в том числе военнослужащих, вовлекая их в паралимпизм и, что особенно важно, уделим внимание патриотическому развитию подрастающего поколения», — сказал Петр Фрадков.

ПСБ оказывает благотворительную помощь и спонсорскую поддержку ФАУ МО РФ «ЦСКА» в рамках организации и проведения Всеармейского форума «Преодоление» для военнослужащих.

