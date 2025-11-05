На 12% снизилась за неделю заболеваемость ОРВИ в Свердловской области

В Свердловской области за последнюю неделю зафиксировано 23 тыс. случаев заболевания острыми респираторными инфекциями (ОРВИ), из которых 13 тыс. приходятся на Екатеринбург, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Это на 12% меньше, чем на предыдущей неделе, но на 21% выше среднего многолетнего уровня. Более половины заболевших — дети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В ходе обследований, проведенных среди 616 человек, специалисты выяснили, что основным возбудителем инфекций оказался риновирус. Также были выявлены случаи заражения гриппом, парагриппом, COVID-19 и аденовирусами. К началу ноября более 1,5 млн свердловчан привились от гриппа.

Полина Бабинцева