Подобрать и отбелить

В условиях охлаждения экономики правительство Нижегородской области планирует вывести из теневой занятости 400 тыс. человек, или 13,3%, населения региона ради повышения сбора НДФЛ в бюджет. Эти нижегородцы официально нигде не работают или получают «серые зарплаты». Еще одной задачей на ближайший год, который регион проживет в режиме жесткой экономии, власти назвали борьбу с уходом от налогов через самозанятых, благодаря которой предприниматели экономят на налоговых отчислениях. Схемы с уходом от НДФЛ в правительстве назвали злоупотреблением и анонсировали борьбу с ними. Другими факторами поддержки экономики, которой в ближайшие три года прогнозируют падение или номинальный рост, власти назвали отложенный потребительский спрос и гособоронзаказ при условии снижения ключевой ставки ЦБ.

В «сером» секторе нижегородской экономики нашли 400 тыс. трудоспособных граждан

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Правительство Нижегородской области активизировало борьбу с теневой экономикой и схемами снижения налоговых отчислений в условиях предстоящих трех лет падения или минимального роста валового регионального продукта (ВРП). В первую очередь это коснется неработающих нижегородцев трудоспособного возраста, сообщил заместитель губернатора Егор Поляков на совместном заседании комитетов областного заксобрания, обсудивших прогноз социально-экономического развития региона на 2026–2028 годы. Власти насчитали более 400 тыс. человек, или 13,3%, населения Нижегородской области, которые, по данным правительства, получают «серые» зарплаты в конвертах или зарегистрировались как самозанятые по просьбе предпринимателей, на которых они работают, чтобы помочь бизнесу уходить от налогов на доходы физлиц.

«Мы активно работаем по выводу из тени самозанятых и предприятий, которые переводят свой фонд оплаты труда на налог на профессиональный доход. Наша миссия — обеление зарплат», — подчеркнул господин Поляков.

Власти знают, где работают эти люди, «где живут, в какую поликлинику ходят и как перемещаются по региону», заверил чиновник. Их уже начали обзванивать с предложениями официального трудоустройства, уточнил господин Поляков. «Мы обзвонили уже 30 тыс. человек и трудоустроили 19 тыс. нижегородцев. С нашим предложением соглашаются 70% из них», — подсчитал замгубернатора.

Действия работодателей, которые переоформляют трудовые отношения с работниками как самозанятыми, чтобы сократить выплаты НДФЛ, министр экономического развития Нижегородской области Денис Исмагилов назвал злоупотреблением. «Важна работа, связанная с обелением рынка труда. В том числе рынка зарплат и самозанятых. Сейчас наблюдается сильный перекос, когда вместо трудовых договоров работодатели оформляют сотрудников как самозанятых. Это злоупотребление. Готовится информационная база, которая позволит отследить переход в самозанятые, в частности из индивидуальных предпринимателей», — отметил господин Исмагилов.

По данным минфина Нижегородской области, в 2025 году бюджет региона получит 115,9 млн руб. в виде НДФЛ — на 2,5% больше запланированного. В 2026 году показатель увеличится на 7,7% —до 124,9 млн руб. При этом налог на прибыль организаций в 2025 году сократится на треть от плановых показателей и составит 112,9 млн руб., а в 2026 году снизится еще на 10% — до 78,9 млн руб., сообщила министр Ольга Сулима.

Однако в ближайшие три года из-за жесткой денежно-кредитной политики Центробанка доходность предприятий снизится, следует из прогноза социально-экономического развития региона. Как писал «Ъ-Приволжье», его консервативный сценарий предполагает падение экономики региона на 1% с последующим ростом на 1,8% и 2,5% в 2027–2028 годах. При этом ее крупнейший сектор — промышленность — упадет на 2% уже в следующем году с последующим постепенным ростом в пределах 3,4%, а инвестиции в основной капитал после снижения на 2% увеличатся на 2,5–3%.

Уже сейчас экономика и промышленность Нижегородской области показывают околонулевые результаты. По итогам трех кварталов 2025 года рост ВРП составил 100,3%, индекс промпроизводства — 100,1%.

Особенно пострадал автопром, на который в объеме отгрузки нижегородской промышленности приходится 15%. За девять месяцев продажи новых легких коммерческих автомобилей упали на 18%, автобусов — на 49%. Производство сократилось на 35%. Это привело к падению в смежных отраслях. Производство комплектующих для автопрома сократилось на четверть, как и металлургия, а химпром упал на 12,4%.

Одновременно с этим сократился потребительский спрос, а издержки предприятий выросли. «Можно сказать, что отрасли, не связанные с госзаказом, входят в рецессию», — отметили в правительстве.

Там напомнили, что население региона перешло к сберегательной модели и, по данным ЦБ, увеличило накопления на депозитах на 17,8%, до 1,2 трлн руб. При этом объем потребительского кредитования сократился на четверть из-за высоких ставок в 17,3–29%. Это привело к падению товарооборота на 3%, в денежном выражении экономика Нижегородской области лишилась 27 млрд руб.

Сдерживающие факторы могут стать резервом в следующем году, полагает господин Исмагилов. Сейчас объем отложенного спроса составляет почти 500 млрд руб., или 3,4 п.п. ВРП. Однако именно увеличение рынка труда станет одним из основных факторов поддержки экономики, полагают в правительстве.

Прогноз социально-экономического развития депутаты утвердили в первом чтении.

Владимир Зубарев