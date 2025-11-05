Пешеход погиб в ДТП в Борисоглебском

В Ярославской области, в поселке Борисоглебский, автомобиль насмерть сбил пешехода. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

По информации ведомства, 5 ноября 47-летний водитель Renault Duster ехал по улице Вощажниковской и сбил человека, идущего по дороге в попутном направлении.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Прокуратура Борисоглебского района поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки»,— сообщили в прокуратуре.

Алла Чижова