Поставки риса за границу возобновятся

В 2026 году Россия может возобновить экспорт риса-сырца за пределы ЕАЭС. Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию правкомиссии по экономическому развитию и интеграции признала целесообразным установить квоту в 200 тыс. тонн в год. Это следует из протокола заседания от 28 октября, опубликованного Российским зерновым союзом. В рамках квоты экспортная пошлина может быть нулевой, за ее пределами — 50%.

Мораторий на экспорт риса-сырца из России действует с 2022 года. За отмену ограничений выступает бизнес-сообщество. Председатель совета Национального рисового союза Игорь Лобач в середине октября оценивал урожай культуры в этом году в 1,2 млн тонн. Он позволит получить 840 тыс. тонн крупы. Годовое потребление риса в России составляет 798 тыс. тонн. Продление ограничений может негативно сказаться на отрасли. Профицит предложения и переходящие запасы давят на цены, что сказывается на марже производителей.

Александра Мерцалова