Директор рыбинской спортшколы прокомментировал детский Хеллоуин

Фотосессия в стиле Хеллоуина с участием детей была проведена в рыбинской спортивной школе «Металлист» по инициативе родителей. Об этом сообщил директор учреждения Владимир Беспалько.

Фото: Дмитрий Рудаков, Telegram-канал

Ранее директор телеканала «Спас» и телеведущий Борис Корчевников опубликовал в своем Telegram-канале скриншоты постов спортшколы с фотографиями детей дошкольного возраста, которые сидят на краю бассейна с игрушечными рожками на голове и пьют напиток красного цвета. В подписи говорилось о «хеллоуинской вечеринке» для детей.

Телеведущий был крайне обеспокоен произошедшим, также в органы обратился брянский депутат с требованием проверить мероприятие. Вечером 5 ноября правительство Ярославской области опубликовало комментарий директора спортивной школы.

«Фотосессия была проведена по инициативе родителей. Атрибуты к ней родители принесли на занятие. Молодой инструктор не отказала, сделала несколько фотографий детей. При этом она нарушила правила нахождения в детской ванне, разрешив пронос посторонних предметов и напитков. С инструктором будет проведена разъяснительная работа»,— говорится в сообщении.

Алла Чижова