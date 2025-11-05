Эксперты ВАО АЭС-МЦ отметили положительный опыт Нововоронежской АЭС в области очистки теплообменного оборудования

На Нововоронежской АЭС прошла миссия поддержки Московского центра Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные станции (ВАО АЭС-МЦ), по вопросам водно-химического режима, методов его ведения и способов очистки теплообменного оборудования от карбонатных отложений. Эти темы являются актуальными, поскольку эффективность очистки от карбонатных отложений влияет на качество работы оборудования АЭС.

Фото: Ольга Мартынова

В течение четырех дней коллеги обменивались накопленным опытом и положительными практиками. В состав экспертной команды вошли представители Ростовской, Курской и Калининской АЭС, а также Всероссийского научно-исследовательского института по эксплуатации атомных электростанций (АО «ВНИИАЭС»).

Например, специалисты Нововоронежской АЭС рассказали об успешной очистке оросителей башенной испарительной градирни энергоблока №6, которая прошла во время планово-предупредительного ремонта летом этого года.

«Речь идет не только о башенных испарительных градирнях, но и о теплообменных трубках турбинного конденсатора. Даже бытовые кондиционеры нужно чистить, а на производстве, где используется жёсткая вода с большим количеством примесей, отложения накапливаются довольно активно. Это очень актуальный вопрос, который можно решить сообща, для чего мы и проводим подобные миссии поддержки. Нововоронежская АЭС, в свою очередь, тоже поделилась успешным опытом. Думаю, его можно использовать в качестве положительной практики на других производствах», - подчеркнул руководитель миссии поддержки ВАО АЭС-МЦ Евгений Ковалёв.

По итогам миссии поддержки будет подготовлен проект заключительного отчета, в котором отразятся выводы, рекомендации и предложения.

Миссии поддержки проходят на всех российских АЭС на регулярной основе и позволяют атомным станциям совершенствовать производственные процессы и поддерживать высокий уровень безопасности.